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Polis Memurundan Ramazan Yardımı: 50 Aileye Gıda Kolisi Gönderildi

Polis Memurundan Ramazan Yardımı: 50 Aileye Gıda Kolisi Gönderildi
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Ankara'da görevli polis memuru Mustafa Şahin, Ramazan ayı öncesinde Beytüşşebap ilçesindeki ihtiyaç sahibi 50 aileye gıda kolisi gönderdi. Şahin, toplamda 300 koli gıda yardımı gerçekleştirdi.

Ankara'da görevli polis memuru, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde ihtiyaç sahibi 50 aileye içinde gıda malzemeleri olan koliler gönderdi.

Ankara'da görev yapan polis memuru Mustafa Şahin, Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteğinde bulundu. Şahin'in başlattığı yardım çalışmalarıyla Beytüşşebap ilçesinde 50 aileye gıda yardımında bulundu. Ayrıca Elazığ, İstanbul, Van, Batman, Siirt ve Hakkari illerinde de yaptığı yardımlarla toplam olarak 300 koli gıda yardımında bulundu.

Gönüllülerle beraber gıda kolilerini dağıttıklarını belirten Şahin, "Ramazan ayında önce çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah Ramazan ayında da devam edecektir" dedi.

Faruk Temel, kendilerine gıda kolisi gönderen polis memuru Mustafa Şahin'e çok teşekkür ettiğini söyledi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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