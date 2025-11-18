Polis Memuru ve Saka Kuşu Arasındaki Dostluk Görenleri Şaşırttı

Ankara'da görev yapan polis memuru Mustafa Şahin ile bir saka kuşu arasında kurulan sıra dışı dostluk, görenleri hayrete düşürüyor. Mahallede "Serkan" adıyla anılan saka kuşu, her gün Şahin'in yolunu gözlüyor, o göründüğü anda ise etrafında mutluluk turları atarak adeta sevincini ilan ediyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce kişiye ulaşarak büyük ilgi topladı. Kuşun Şahin'e olan yakınlığı ve oyunlu halleri, izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu. Polis memuru Şahin, dostluklarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Allah'ın yarattığı tüm canlılar benim için çok kıymetli. Gerek insan, gerek diğer canlar hepsini yürekten seviyorum. Belli ki Serkan da bu sevgimi hissetti. Onun da bana karşı bir bağı oluştu. Şimdi neredeyse her gün buluşup selamlaşıyoruz" dedi.

Küçük saka kuşunun Şahin'le oynadığı oyunlar çevredekilere neşe saçarken, görüntüler sosyal medyada da hızla yayıldı. Vatandaşlar, "Uzun zamandır böyle sıcak ve içimizi ısıtan bir görüntüye hasrettik. Çok iyi geldi" yorumlarında bulundu.

Serkan adlı saka kuşunun polis memuruna gösterdiği güven, toplumda görev yapan tüm polis memurlarına duyulan sevgi ve güveni bir kez daha perçinledi. Ankara sokaklarında başlayan bu küçük dostluk hikayesi, kısa sürede Türkiye'nin dört bir yanında insanların kalbine dokunmayı başardı.