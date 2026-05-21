Canlı hayvan borsasında kaçan boğa paniğe neden oldu; o anlar kamerada

DİYARBAKIR'da canlı hayvan borsasında yularını kopararak kaçan ve vatandaşların peşinden koşan kurbanlık boğa, paniğe neden oldu. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, sabah saatlerinde Sur ilçesindeki canlı hayvan borsasında meydana geldi. Kurbanlık olarak satışa çıkarılan ve kamyonete bağlı olan boğa, yularını koparıp kaçtı. Pazar alanında kontrolsüz şekilde vatandaşların peşinden koşan boğa, paniğe neden oldu. Bir süre sonra çevredekiler tarafından boğa yakalandı. Yaşanan panik anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

