Tarsus'ta Yolcu Otobüsü Alev Aldı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde otoyolda yolcu otobüsü, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Antalya'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsü, saat 05.30 sıralarında Pozantı Otoyolu Damlama mevkisine geldiğinde alev aldı. Durumu fark eden şoför, aracı emniyet şeridinde durdurduktan sonra yolcuları tahliye edip, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyeciler tarafından söndürüldü. Araç, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Okan ÇALIŞKAN - Kamera: Mersin,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı