Polis Memuru Mustafa Şahin'den 30 Bin Engelliye Umut

Türkiye'nin dört bir yanında ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara ulaşan polis memuru Mustafa Şahin, görev aşkını insan sevgisiyle birleştirerek örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Polis memuru, sadece bir yılda 30 bin akülü tekerlekli sandalye dağıtarak engelli bireylerin hayatına umut oldu.

81 il ve ilçede, köylerden beldelere kadar her noktaya ulaşmaya çalışan Şahin, engellilerin hayatını kolaylaştırmayı kendine görev edindi. Engelsiz yaşamın en büyük savunucularından biri olarak bilinen polis memuru Mustafa Şahin, "Asıl engel, engelli bireylere sahip çıkmamaktır. Onların yanında olduğumuz sürece hiçbir engel yoktur" ifadelerini kullandı. Hayırsever dostlarının desteğiyle büyük bir dayanışma örneği sergilendiğini belirten Şahin, "Ülkemin en ücra köşesindeki kardeşlerimize ulaştık. Artık dışarı çıkabiliyor, oyun oynayabiliyorlar. Onların mutluluğu benim için dünyanın en büyük ödülü. Bu yıl 30 bin kardeşimize ulaştık, inşallah önümüzdeki yıl bu rakamı 300 bine çıkarırız" dedi.

81 ilde umut seferberliği

Akülü tekerlekli sandalye dağıtımı kapsamında; Ankara, İstanbul, Trabzon, Van, Muş, Hakkari, Şırnak, Mardin, Gaziantep ve Şanlıurfa başta olmak üzere onlarca şehirde engelli bireylere destek sağlandı. Proje, her gün farklı bir ilde devam ederek hız kesmeden sürüyor. Toplumun her kesiminden büyük destek gören bu anlamlı girişim, yalnızca engelli bireylerin değil, ailelerinin de hayatına dokunuyor. Çocuklarının yeniden sokaklarda arkadaşlarıyla oynayabildiğini kaydeden aileler, Mustafa Şahin'e ve destek veren hayırseverlere teşekkür ediyor.

Görev yaptığı her alanda sosyal sorumluluk projeleriyle tanınan polis memuru Mustafa Şahin, ülke genelinde halkın sevgisini ve takdirini toplamış durumda. Şahin, "Çocuklarımızın yüzündeki gülümseme hiç solmasın, hayata olan umutları asla eksilmesin" diyerek projenin amacını özetledi. - ŞIRNAK