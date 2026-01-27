Haberler

Maçta üşüyen çocuğa çorabını veren polis memuru ödüllendirildi

Maçta üşüyen çocuğa çorabını veren polis memuru ödüllendirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Yeşilyurtspor ve 12 Bingölspor maçında üşüyen bir çocuğa kendi çorabını giydiren trafik polisi Cengiz Yiğit'e başarı belgesi verdi. Yiğit, çocuğun durumunu fark ederek duyarlı bir davranış sergiledi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Yeşilyurtspor-12 Bingölspor maçında üşüyen bir çocuğa kendi çorabını giydiren trafik polisi Cengiz Yiğit'e başarı belgesi verdi.

TFF 3. Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Malatya Yeşilyurtspor-12 Bingölspor maçında üşüyen bir çocuğa kendi çorabını giydiren Polis Memuru Cengiz Yiğit'in duyarlı davranışı takdir topladı. Malatya Valisi Seddar Yavuz ile İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, Polis Memuru Cengiz Yiğit'i makamında kabul ederek başarı belgesi verdi.

Maçta çocuğun üşüdüğünü fark ettiğini görünce yanına gittiğini söyleyen Yiğit, "Çocuğun üşüdüğünü fark ettim, rahatsız oldum. Ben de o gün iki çift çorap giymiştim. Biz iki çift çorapla üşüyorsak bu çocuk daha çok üşüyordur diye yanına gittim. Spor ayakkabısı giymişti ve çok ıslaktı. Bir Türk polisi olarak içimden geleni yaptım" dedi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz ise yaptığı konuşmada, "Polis Teşkilatımız hem terörle mücadelede hem asayiş faaliyetlerinde kahramanlıklarıyla destan yazmıştır. Diğer taraftan da şefkati ve merhametiyle öne çıkan teşkilattır. Değerli kardeşimizde polis teşkilatının sevgi ve şefkat anlayışını da en güzel şekilde ortaya koymuştur" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İletişim Başkanı Duran'dan 'Suriye'de Kürtler hedef alınıyor' iddiasına tepki

DEM Parti'nin Kürt vatandaşlarla ilgili iddiasını çürüten sözler
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasına damga vuran isim! 'Gelirim yok' dedi

CHP'li başkanların yargılandığı davaya damga vuran isim: Gelirim yok
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD First Lady'si Melania Trump'tan barışçıl protesto çağrısı

First Lady'den protestoculara mesaj var: Barışçıl olun
Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL'miz herkese hayırlı olsun

Vatandaşın başına gelene bak: Yeni 15 TL'miz herkese hayırlı olsun
'Eşcinsel değilim' diyen Nefise Karatay'ın son hali gündem oldu

"Eşcinsel değilim" diyen Nefise'nin son hali gündem oldu
Ufuk Özkan yıllar önce ziyaret etmişti, şimdi aynı kaderi paylaşıyor

Ufuk Özkan da yıllar sonra aynı kaderi yaşadı! Meğer 15 yıl önce...
ABD First Lady'si Melania Trump'tan barışçıl protesto çağrısı

First Lady'den protestoculara mesaj var: Barışçıl olun
Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermeden DEM Parti'ye sert çıktı