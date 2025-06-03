Polis Kontrolünden Kaçan Şüphelilerin Yol Kenarına Attığı Torbada Uyuşturucu Bulundu

Polis Kontrolünden Kaçan Şüphelilerin Yol Kenarına Attığı Torbada Uyuşturucu Bulundu
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Batman'da, narkotik ekiplerinin dur ihtarına uymayan üç şüpheli, yol kenarına attıkları torbada 1 kilo 380 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ile yakalandı. Şahısların iki tanesi tutuklandı.

Polis kontrolünden kaçarken yol kenarına attıkları torbadan uyuşturucu çıktı

BATMAN - Batman'da narkotik ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan 3 şüphelinin yol kenarına attığı torbadan 1 kilo 380 gram uyuşturucu çıktı. Yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar başlattı. Yürütülen çalışmalarda, il girişinde düzenlenen kontrollerde durumundan şüphelenilen 3 şahıs durdurulmak istenirken, şahısların kaçması üzerine şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı. Şahısların ekiplerden kaçmaya çalıştıkları esnada yol kenarına attıkları torbada yapılan aramada; 1 kilo 380 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Yakalanan 3 şüpheliden biri adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken 2'si tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EKREM AKTAŞ - Yerel
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