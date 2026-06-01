Hınıs'ta yürekleri ısıtan görüntü: Polis memuru kaplumbağa için trafiği durdurdu

Erzurum'un Hınıs ilçesinde yol uygulaması yapan trafik polisi, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kaplumbağa için akan trafiği durdurarak örnek bir davranışa imza attı.

Olay, Hınıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Muş istikametindeki ilçe girişinde gerçekleştirdiği rutin asayiş ve yol kontrol uygulaması sırasında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, uygulama noktasında görevli bir polis memuru, kontrol kuyruğunun olduğu esnada yoldan yavaşça karşı tarafa geçmeye çalışan bir kaplumbağayı fark etti. Hayvanın ezilme tehlikesi bulunduğunu gören şefkatli polis memuru, ani bir kararla gelen araçları durdurarak trafiği kesti. Polis memuru, küçük dostunu ürkütmemek adına ona el sürmek yerine, kendi hızıyla ilerlemesini sabırla bekledi. Kaplumbağanın ağır adımlarla güvenli bir şekilde yolun karşısına geçişini saniye saniye takip eden görevli memur, tehlikenin atlatılmasının ardından trafiği yeniden normale döndürdü. Çevredeki sürücüler ve vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedilen o şefkat dolu anlar, sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni topladı. Vatandaşlar, gösterilen duyarlılıktan ötürü Hınıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ve takdirlerini iletti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı