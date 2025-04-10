Polis Haftası 180. Yıl Dönümü Kutlanıyor

Polis Haftasının 180. yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde, Pasinler İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Doğan ve emniyet mensupları kaymakam Temel'i ziyaret etti.

Polis Haftasının 180. yıl dönümü kapsamında Pasinler İlçe Emniyet Müdürlüğü hazırlamış oldukları bir dizi program kapsamında kutlamalar başladı. Pasinler İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Doğan ve beraberindeki emniyet personeliyle Pasinler İlçe Kaymakamı Yunus Emre Temel'i makamında ziyaret edip Polis Haftası münasebetiyle çiçek takdim ettiler.

Pasinler Kaymakamı Yunus Emre Temel, Polis Haftasının 180. yıl dönümünde başta İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Doğan olmak üzere bütün Emniyet Teşkilatının Polis Haftasını tebrik ederim. Toplumun refah ve huzurunu canını hiçe sayarak güveni tesis eden Emniyet Teşkilatımız dün olduğu gibi yarınlarda da daha güçlü bir şekilde Türk vatandaşlarımızın her daim yanında olacağını belirtti. - ERZURUM