Polis Ekipleri, Kimliğini Kaybeden Öğrencilere Sınavda Yardım Etti

Polis Ekipleri, Kimliğini Kaybeden Öğrencilere Sınavda Yardım Etti
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Kütahya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesinde kimliğini kaybeden öğrenciler, polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle sınava zamanında girebildi. Motosikletli polis, öğrencilere geçici kimlik belgesi çıkartarak sınav merkezine ulaştırdı.

Kütahya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu öncesi kimliğini kaybeden ve sınava yetişememe ihtimali olan öğrenciler, polis ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde sınava zamanında girebildi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Temel Yeterlilik Testi (TYT) için Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi'ne gelen 6 değişik alandaki 5 öğrenci, sınav merkezi önünde kimlik belgesinin yanında olmadığını fark etti. Durumu görevlilere bildiren öğrenciye, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli Şahin Timleri yardımcı oldu.

Polis ekipleri, öğrencileri hızla Kütahya İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne götürerek geçici kimlik belgesi çıkartılmasını sağladı. Bİr öğrenci de sınava yetişememe ihtimali üzerine motosikletli ekip tarafından sınav merkezine ulaştırıldı, sınavın başlamasına dakikalar kala öğrencinin salona girişini sağladı.

Polisin zamanla yarışan bu örnek müdahalesi, hem öğrenciler hem de aileleri tarafından takdirle karşılandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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