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Polis bin 750 genci Sarıkamış Şehitlerine anma etkinliğine götürdü

Polis bin 750 genci Sarıkamış Şehitlerine anma etkinliğine götürdü
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Erzurum'dan bin 750 genç 44 otobüs ile Sarıkamış Şehitlerine anma etkinliklerine götürüldü.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Erzurum'dan bin 750 genç 44 otobüs ile Sarıkamış Şehitlerine anma etkinliklerine götürüldü.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği (BÖF) tarafından, terör, terör örgütlerinin eleman temin edilmesinin engellenmesi, gençlerimizin milli manevi duygularının pekiştirilmesi, milli birlik ve beraberlik duygularının pekiştirilmesi amacıyla "Sarıkamış Gezisi" projesiyle ilgili olarak bin 750 genç Sarıkamış'a götürüldü.

Hafta sonu Kars'ın İli Sarıkamış İlçesinde düzenlenen programda Şehitlerimizi anmak, tarih bilincini geliştirmek amacıyla Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordineli toplamda bin 750 kişinin katılımıyla Erzurum'dan 44 otobüsle birlikte hareket edilerek Kars Sarıkamış programına gidildi.

Program kapsamında gençlere terör örgütleri hakkında bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı ve Kars Emniyet Müdürlüğü Ekipleri ile müşterek çorba ikramında bulunularak çeşitli hediyeler takdim edildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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