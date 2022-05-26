Polis Akademisi Başkanı Çolak, Bayburt POMEM öğrencileriyle biraraya geldi - Haberler

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Polis Akademisi Başkanı Çolak, Bayburt POMEM öğrencileriyle biraraya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Polis Akademisi Başkanı Çolak, Bayburt POMEM öğrencileriyle biraraya geldi

Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezini (POMEM) ziyaret etti.

Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezini ( Pomem ) ziyaret etti.

Polis Akademisi Başkanı Çolak, Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde devam eden 27. dönem POMEM eğitim faaliyetlerini yerinde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette; Bayburt İl Emniyet Müdürü 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ayhan Bodur ve Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Sami Günel hazır bulundu.

Ziyarette; Başkan Prof. Dr. Yılmaz Çolak POMEM'de eğitim gören polis memuru adaylarına "Meslek İlkeleri", "Türkiye'nin Güvenlik Politikaları" ve "Polis Teşkilatı" konuları üzerine hitapta bulundu. - BAYBURT

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Polis Akademisi, Bayburt, POMEM, Polis, Yerel, Haberler

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