Polis Akademisi Başkanı Çolak, Bayburt POMEM öğrencileriyle biraraya geldi - Haberler

Polis Akademisi Başkanı Çolak, Bayburt POMEM öğrencileriyle biraraya geldi
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezini (POMEM) ziyaret etti.
Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezini ( Pomem ) ziyaret etti.
Polis Akademisi Başkanı Çolak, Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde devam eden 27. dönem POMEM eğitim faaliyetlerini yerinde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere ziyaret gerçekleştirdi.
Ziyarette; Bayburt İl Emniyet Müdürü 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ayhan Bodur ve Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Sami Günel hazır bulundu.
Ziyarette; Başkan Prof. Dr. Yılmaz Çolak POMEM'de eğitim gören polis memuru adaylarına "Meslek İlkeleri", "Türkiye'nin Güvenlik Politikaları" ve "Polis Teşkilatı" konuları üzerine hitapta bulundu. - BAYBURT
İhlas Haber Ajansı / Yerel