Polis Akademisi Başkanı Çolak, Bayburt POMEM öğrencileriyle biraraya geldi - Haberler

Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezini ( Pomem ) ziyaret etti.

Polis Akademisi Başkanı Çolak, Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde devam eden 27. dönem POMEM eğitim faaliyetlerini yerinde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette; Bayburt İl Emniyet Müdürü 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ayhan Bodur ve Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Sami Günel hazır bulundu.

Ziyarette; Başkan Prof. Dr. Yılmaz Çolak POMEM'de eğitim gören polis memuru adaylarına "Meslek İlkeleri", "Türkiye'nin Güvenlik Politikaları" ve "Polis Teşkilatı" konuları üzerine hitapta bulundu. - BAYBURT

İhlas Haber Ajansı / Yerel