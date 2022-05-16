Son Dakika | Polateli ilçesine bağlı köyler kameralar ile donatıldı - Haberler

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Polateli ilçesine bağlı köyler kameralar ile donatıldı

KİLİS Kilis'in Polateli ilçesinin tüm köylerine "Daha Güvenli Bir Polateli İçin Kamerasız Köy Kalmasın" projesi ile kameralar yerleştirildi.

Kilis Valiliği'nin himayelerinde Polateli ilçesinde Kaymakamlık koordinesinde, ilçe Jandarma Komutanlığı ve muhtarlıkların katılımı ile "Daha Güvenli Bir Polateli İçin Kamerasız Köy Kalmasın" projesi gerçekleştirildi. Proje çerçevesinde tüm köylerin giriş, çıkış ve meydanlarına güvenlik kamerası konuldu. Yaklaşık 8 aylık bir çalışma neticesinde gerçekleştirilen proje ile 16 köy 1 mezra olmak üzere 17 yerleşim birimine 51 noktaya 85 güvenlik kamerası kurulumu yapılarak faaliyete geçti. Köylerin giriş ve çıkışlarında köylerin 24 saat boyunca kamerayla izlendiği, kayıt alındığı levhaları yerleştirildi. Polatbey Köyü Muhtarı Ahmet Özkaplan, Köylere kamere sisteminin çekildiğini ifade ederek, "Polateli Kaymakamımız, ilçe jandarma komutanız başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kaymakamımız ile jandarma komutanımız ilçede göreve başlamışından sonra güzel gelişmeler oldu. Güvenlik kamerasının adı bile yetti, kameralar kurulduktan sonra ne bizim köyümüzde nede değir ilçeye bağlı köylerde hırsızlık veya olumsuzluk yok. Düğünlerde silah atma kalmadı. Sondajlarımız çalınıyordu, kalmadı, kameraların 24 saat çalışması komutanlarımızın canlı olarak izlemesi nedeniyle bütün olumsuzluklar bitti, köylere de huzur geldi, teşekkür ediyoruz " dedi.

Ömeroğlu köyü muhtarı Ömer Kaş, Köylere kamera sistemimin kurulmasının çok güzel olduğunu ifade ederek, "Kaymakamımız ve jandarma komutanımız bir öneri, sundular. Bizlerde destek verdik. Köy halkıda yardımcı oldu. İlçenin bütün köylerine kamera sistemi kuruldu. En azından caydırıcı oldu" dedi. Eylen Köyü muhtarı Servet Polat, Projesi başlatan Kaymakam ile jandarma komutanına teşekkür ettiğini ifade ederek, "Çok güzel oldu, kameralar çalıştıktan sonra hırsızlık olayları yüzde 100 bitti. Sondaj ve trafolarda hırsızlık oluyordu, kameralar konulduktan sonra bitiş oldu" ifadesini kullandı.

Polateli Kaymakamı semih Doğanoğlu, Daha Güvenli Bir Polateli İçin Kamerasız Köy Kalmasın" projesi ile 16 köy 1 mezra olmak üzere 17 yerleşim birimine 51 noktaya 85 güvenlik kamerası takıldığını, projeye destek veren herkese teşekkür ettiğini ifade etti.