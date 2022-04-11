Platform Adana ve SAKA'dan anayasa değişikliği raporu

ADANA (İHA) - Platform Adana ve Stratejik Araştırmalar ve Akademisyenler Derneği (SAKA) tarafından hazırlanan ve anayasa değişikliği beklentilerini içeren rapor Anayasa Komisyon Başkanına teslim edildi.

Platform Adana Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Saygılı, yaptığı açıklamada, yeni bir anayasanın, demokrasinin kurumsallaşması için hayati bir gereklilik olduğunu, bu nedenle ülke gündeminde olan sivil anayasa çalışmalarına katkı koymak adına bir çalışma gurubu oluşturduklarını bildirdi.

Doç. Dr. Berat Akıncı, Dr. Konur Alp Sezgili, Mehmet Aslanbaba ve Recep Kurtoğlu'dan oluşan çalışma grubunun titiz bir çalışma yürüttüğünü ifade eden Saygılı, "Yaptığımız bu çalışmaya üniversite hocalarımız yerel yöneticilerimiz, hukukçularımız, eğitimcilerimiz, STK yöneticilerimiz, sağlık yöneticilerimiz, iş adamlarımız birlikle odak grup toplantılarını yaptık. Adana merkez ve 15 ilçemizde Anayasa beklentilerini içeren anket çalışması gerçekleştirdik" dedi.

Saygılı, yapılan geniş kapsamlı bu çalışmayı TBMM Anayasa Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt'a teslim ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye demokrasisinin konsolide olabilmesi için kurumsal ve zihniyet değişimine her zamankinden daha çok ihtiyaç vardır. Kurumsallaşmış bir demokrasi anlayışı ile demokrasi-ekonomi dengesinin güçlenmesi, sürdürülebilir büyümenin sağlanması, huzur ve refahın tabana yayılması, toplumsal sorunlarımızın çözümü gibi konularda çok daha kısa zamanda mesafe katedilebilecektir. Öyle ki yakın zamanda küresel arenada baş döndüren değişim ve dönüşüm dalgasına karşı Türkiye'nin güçlü bir refleks gösterebilmesi için öncelikli olarak ayağındaki prangalardan kurtulması gerekmektedir. Bu bağlamda gerek yüksek katma değer oluşturan bir ekonomiye geçiş gerekse de son yıllarda ekonomik karar vericiler arasında uzlaşılan orta gelir tuzağından çıkmak için etkin denge ve denetleme sistemi ile eşit vatandaşlık anlayışını yansıtan yeni bir Anayasa, demokrasimizin kurumsallaşması için hayati bir gerekliliktir."

Stratejik Araştırmalar ve Akademisyenler Derneği Genel Başkan Doç.Dr.Berat Akıncı ise Türkiye'nin temel meselelerine yönelik kendi içeresinde çözüm üretmeye başlamasının toplumsal barışı perçinleyecek, demokrasisini güçlendirecek, toplumsal hak ve özgürlükleri genişletecek, sürdürülebilir büyümenin önündeki engelleri ortadan kaldıracağını belirterek, "Bütün bu olumlu gelişmelere altlık oluşturabilecek en önemli beklenti ise toplumsal uzlaşı ile hazırlanmış sivil bir anayasayadır" dedi.

Toplumun bu beklentisi henüz karşılık bulmasa da en yüksek perdeden ve geniş tabanda tartışılmaya devam ettiğine dikkati çeken Akıncı, şunları kaydetti:

"Gelinen noktada çok büyük bir temsil kabiliyeti ile iş başına gelen TBMM üyelerinin gittikçe yükselen bu ihtiyaca cevap vermesi ve toplumsal uzlaşı ile ortaya örnek bir anayasa koyması gerekmektedir. Şüphesiz yeni anayasa temel hak ve özgürlüklerden hükümet sistemine denge ve denetleme mekanizmalarından adil bir yönetime kadar bütünüyle milletin beklentilerini yansıtmalıdır."

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt da sivil toplumun anayasa konusunda gayretini tebrik ettiğini belirterek, duyarlılık ve geniş kapsamlı bu çalışmadan dolayı teşekkür etti. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Yerel