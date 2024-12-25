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PKK Teröristlerini Tedavi Eden 3 Doktor İstanbul'da Yakalandı

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Bitlis merkezli düzenlenen bir operasyonda, terör örgütü PKK/KCK üyelerini tedavi eden ve yurt dışında örgütle bağlantılı hastanelerde çalışan 3 doktor İstanbul'da yakalandı. Doktorların ikametlerinde yapılan aramalar sonucunda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Teröristleri tedavi eden 3 doktor İstanbul'da yakalandı

BİTLİS - Bitlis merkezli düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK mensuplarını tedavi ettikleri ve yurt dışında terör örgütüyle anlaşmalı hastanelerde çalıştıkları tespit edilen 3 doktor İstanbul'da yakalandı.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bitlis Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi kapsamında, PKK/KCK silahlı terör örgütü üyelerini tedavi ettikleri, yurt dışında terör örgütü ile anlaşmalı hastanelerde doktorluk yaptığı tespit edilen 3 hedef şahsa yönelik ilimiz merkezli İstanbul'da yapılan operasyonda 3 şüpheli doktor yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bahse konu şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalar neticesinde çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir. Hemşehrilerimizin huzuru ve güvenliği için terörle mücadele kapsamında operasyonlarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

PKK Teröristlerini Tedavi Eden 3 Doktor İstanbul'da Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VAHİT OLCAY - Yerel
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