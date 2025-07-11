PKK, Abdullah Öcalan'ın Açıklamaları Sonrası Silah Bıraktı

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Terör örgütü PKK, elebaşı Abdullah Öcalan'ın açıklamalarının ardından bugün silah bırakma sürecine girdi. Dukan bölgesinde, PKK'ya bağlı 30 kişilik ilk grup silahlarını ateşe verdi.

Terör örgütü PKK'nın ilk grubu elebaşı Abdullah Öcalan'ın açıklamalarının ardından bugün silah bıraktı.

Terör örgütü PKK, elebaşı Abdullah Öcalan'ın açıklamalarının ardından PKK silah bırakma sürecine girdi. Yapılan görüşme ve açıklamaların ardından terör örgütü PKK, bugün itibariyle silah bırakmaya başladı. Süleymani'ye kentine bağlı Dukan'a 10-15 km uzaklıkta bulunan bölgede PKK'ya bağlı 30 kişilik ilk grup silahlarını ateşe verdi. PKK'ya bağlı silah bırakan ilk grubun adının "Barış ve Demokratik Toplum Grubu" olduğu açıklandı. - SÜLEYMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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