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Piyade Kurmay Albay Abdulkadir Yılmaz Göreve Başladı

Piyade Kurmay Albay Abdulkadir Yılmaz Göreve Başladı
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Söke 11. Komando Tugayı Komutan Yardımcılığı görevine atanan Piyade Kurmay Albay Abdulkadir Yılmaz, göreve başlamasının ardından Kaymakam Ali Akça'yı ziyaret etti ve başarı dileklerini kabul etti.

Söke 11. Komando Tugayı Komutan Yardımcılığı görevine atanan Piyade Kurmay Albay Abdulkadir Yılmaz, göreve başlamasının ardından Söke Kaymakamı Ali Akça'yı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Kaymakam Akça, Garnizon Komutanı Yılmaz'a yeni görevinde başarılar diledi. Piyade Kurmay Albay Abdulkadir Yılmaz ise Söke'de görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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