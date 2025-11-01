Haberler

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nden Dayanışma Etkinliği

Güncelleme:
Malatya'da düzenlenen dayanışma etkinliğinde PSAKD Genel Başkanı Cuma Erçe, Alevi açılımı söylemlerine tepki göstererek tarihsel hesaplaşma çağrısında bulundu.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN / Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Malatya Şubesi, "Pir Sultan'ın yolunda dostluk ve dayanışmada buluşuyoruz" temasıyla dayanışma etkinliği düzenledi. PSAKD Genel başkanı Cuma Erçe, " 'Alevi açılımı getireceğiz' diyenler, önce kendi tarihleriyle bir yüzleşsinler. Bu sözleri söyleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ağzından duyduğumuz bu sözleri söyleyenler önce Maraş'ın hesabını versin. Önce Çorum'un hesabını versin. Önce Sivas'ın hesabını versin. Gazi'nin hesabını versin." ifadelerini kullandı.

Grup Yoldaş'ca Türküler'in ezgileri eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, dostluk, paylaşım ve hak mücadelesi vurgusu öne çıktı. Etkinliğe PSAKD Genel Başkanı Cuma Erçe, Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF) Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Farımaz, PSAKD Bölge Sorumlusu Ali Sekman, siyasi parti il temsilcileri, çevre illerden gelen PSAKD il başkanları, demokratik kitle örgütü temsilcileri ve dernek üyeleri katıldı.

"Bu ülkede yaşayan bütün ezilenlerin haklarını savunmak bizim görevimizdir"

PSAKD Genel Başkanı Cuma Erçe, derneğin sadece bir inanç örgütü değil, aynı zamanda hak ve özgürlük mücadelesinin bir parçası olduğunu vurguladı. Erçe, şöyle konuştu:

"Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, ilk bakışta bir demokratik kitle örgütü, bir inanç örgütü, bir Alevi örgütü. Ancak tek işlevi sadece Alevi hak mücadelesi vermek değildir. Bu mücadeleye paydaş olmak, bu ülkede yaşayan herkesin bütün ötekilerin, bütün ama bütün ezilenlerin haklarını savunmak gibi de bir görevi ve işlevi vardır. Bu ülkede yaşayan bütün halkların, bütün inançların, bütün ötekilerin hak ve hakikat mücadelelerinde, demokrasi ve özgürlükler mücadelesinde hep vardık, var olmaya da devam edeceğiz. O nedenle herhangi bir dernekte değiliz, mücadelenin mirasını taşıyoruz."

" 'Alevi açılımı getireceğiz' diyenler, Maraş'ın, Çorum'un, Sivas'ın, Gazi'nin hesabını versin"

Erçe, "Alevi açılımı" söylemlerine tepki göstererek açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

" 'Alevi açılımı getireceğiz' diyenler, önce kendi tarihleriyle bir yüzleşsinler. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ağzından duyduğumuz bu sözleri söyleyenler önce Maraş'ın hesabını versin. Çorum'un, Sivas'ın, Gazi'nin hesabını versin. Bu 'açılımı' ifade edenlerin bize bir hak, bir özgürlük getirmek gibi bir niyetleri yok. Bunu net bir şekilde ifade edeyim: Bunu söyleyenler, daha birkaç gün önce Ankara'da, Hacettepe Üniversitesi'nde, bizim çocuklarımıza yüzleri maskeli sivil faşistlerle, ellerine palalar alarak saldırdılar. Aynı anlayış, aynı zihniyet. Bu zihniyet bizim için 'açılım' getirebilir mi? Bize haklar verebilir mi?"

Kaynak: ANKA / Yerel
