Haberler

Pınarhisar'da Ramazan ayına özel gıda denetimi

Pınarhisar'da Ramazan ayına özel gıda denetimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Pınarhisar'daki gıda işletmelerine Ramazan ayı kapsamında yoğun denetimler gerçekleştiriyor. Marketler, kasaplar ve pastanelerde hijyen ve ürün kontrolü yapılıyor.

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde Pınarhisar'da faaliyet gösteren gıda işletmelerine Ramazan ayı kapsamında yoğun ve titiz denetimler gerçekleştiriliyor.

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı Pınarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından ilçede faaliyet gösteren market, kasap, fırın, pastane ve toplu tüketim işletmelerinde kapsamlı denetimler yapıldı. Özellikle Ramazan ayında tüketimi artan et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, unlu mamuller ile temel gıda maddeleri mercek altına alındı.

Denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihleri, muhafaza şartları, hijyen standartları, etiket bilgileri ve işletmelerin kayıt belgeleri kontrol edildi. Ayrıca işletmelerde çalışan personelin hijyen kurallarına uyup uymadığı da incelendi.

Yetkililer, halk sağlığının korunmasının öncelikli hedef olduğunu belirterek, mevzuata aykırı durum tespit edilmesi halinde gerekli idari işlemlerin uygulandığını ifade etti. Ramazan ayı boyunca denetimlerin aralıksız ve artan bir hassasiyetle sürdürüleceği bildirildi.

Vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları ilgili kurumlara bildirmelerinin denetim süreçlerine katkı sağlayacağı vurgulandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti

Trump'ı çıldırtacak saldırı! Çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?

Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatma öğretmen cinayetiyle ilgili ilk açıklama

Erdoğan'dan Fatma öğretmen cinayeti sonrası talimat
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meksikalı kartel lideri El Mencho'nun cenazesi altın bir tabutta taşındı

Yok böyle tören! Cenazesi altın tabutta taşındı, silahlar dikkat çekti
Ünlü şarkıcı cam sildi, onu görenlerin yüreği ağzına geldi

Ünlü şarkıcıyı görenlerin yüreği ağzına geldi
İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı

İki Türk gazeteci canlı yayında gözaltına alındı
Japonya'da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı

İran'dan Japonya'yı alarma geçiren adım! Başbakan resmen isyan etti
Meksikalı kartel lideri El Mencho'nun cenazesi altın bir tabutta taşındı

Yok böyle tören! Cenazesi altın tabutta taşındı, silahlar dikkat çekti
Kübalı voleybolcu hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı

Hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı
Arkadaşının evinde fenalaşan Yazgül, hastanede öldü

Arkadaşının evinde fenalaşan Yazgül'ün acı sonu