Pınarhisar'da Ramazan ayına özel gıda denetimi

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde Pınarhisar'da faaliyet gösteren gıda işletmelerine Ramazan ayı kapsamında yoğun ve titiz denetimler gerçekleştiriliyor.

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı Pınarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından ilçede faaliyet gösteren market, kasap, fırın, pastane ve toplu tüketim işletmelerinde kapsamlı denetimler yapıldı. Özellikle Ramazan ayında tüketimi artan et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, unlu mamuller ile temel gıda maddeleri mercek altına alındı.

Denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihleri, muhafaza şartları, hijyen standartları, etiket bilgileri ve işletmelerin kayıt belgeleri kontrol edildi. Ayrıca işletmelerde çalışan personelin hijyen kurallarına uyup uymadığı da incelendi.

Yetkililer, halk sağlığının korunmasının öncelikli hedef olduğunu belirterek, mevzuata aykırı durum tespit edilmesi halinde gerekli idari işlemlerin uygulandığını ifade etti. Ramazan ayı boyunca denetimlerin aralıksız ve artan bir hassasiyetle sürdürüleceği bildirildi.

Vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları ilgili kurumlara bildirmelerinin denetim süreçlerine katkı sağlayacağı vurgulandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı