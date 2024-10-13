Pınar Gürsel Yıldıran Samsun Barosu Başkanı Seçildi

Samsun Barosu'nda yapılan seçimlerde Pınar Gürsel Yıldıran yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Samsun Barosu'nda avukatlar sandık başına gitti. Samsun Adliye Sarayı'nda yapılan seçimlerde yeniden aday olan Av. Pınar Gürsel Yıldıran, Av. Mehmet Yılmaz ve Av. Suat Güveli başkanlık için yarıştı. Bin 408 oyun geçerli sayıldığı seçimlerde Av. Pınar Gürsel Yıldıran, 742 oy alarak yeniden Samsun Bürosu Başkanı oldu. Av. Suat Güveli 610 oy alırken, Av. Mehmet Yılmaz ise 56 oy aldı. - SAMSUN