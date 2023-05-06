- Piknikçilerin davetsiz misafirileri Pancar toplama giden vatandaşın ayı ailesi ile diyaloğu Hakkari'nin Derecik ilçesinde aç kalan bir tilkinin, piknikçilerin yemeğini yemesi cep telefonu ile kaydedildi.

- Piknikçilerin davetsiz misafirileri

Pancar toplama giden vatandaşın ayı ailesi ile diyaloğu

HAKKARİ - Hakkari'nin Derecik ilçesinde aç kalan bir tilkinin, piknikçilerin yemeğini yemesi cep telefonu ile kaydedildi. İlçesinin farklı bir bölgesinde ise ay ailesi ile karşılaşan vatandaş, ıslık çalıp ayıların uzaklaşmasını sağladı.

Derecik ilçesine bağlı Sılo yaylası pikniğe giden vatandaşlar, bir taraftan mangallarını yaparken bir taraftan da eğlenmeye başladılar. Piknik alanından kısa süre ayrılan vatandaşlar, geri geldiklerinde davetsiz misafirleri olan tilki ile karşılaştılar. Yemek artıklarını yiyen tilkiyi piknikçiler cep telefonu ile kaydettiler.

"Pancar toplama giden vatandaşın ayı ailesi ile diyaloğu"

Hakkari'nin Derecik ilçesi kırsalında pancar toplamaya giden Mihtat Aslan adlı vatandaş, ayı ve 2 yavrusu ile karşılaştı. Soğukkanlılığını kaybetmeyen Aslan, bir yandan ayıları cep telefonu ile kaydederken, bir yandan da ıslık çalıp ayıların uzaklaşmasını sağladı.