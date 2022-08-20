Piknik alanındaki yılanı eliyle yakaladı
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Kayseri'nin Develi ilçesinde; mesire alanında görülen yılan temizlik işçileri tarafından yakalandı.
Kayseri'nin Develi ilçesinde; mesire alanında görülen yılan temizlik işçileri tarafından yakalandı.
İlçede bulunan Aksu Mesire Alanı'nda temizlik yapan Develi Belediyesi temizlik işçileri, temizlik esnasında 1,5 metre uzunluğunda yılan gördü. Piknik alanındaki ziyaretçilere zarar vermemesi için yılanı eliyle yakalayan temizlik işçisi, daha sonra doğaya bıraktı. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel