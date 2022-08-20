Piknik alanındaki yılanı eliyle yakaladı Yerel Haberler Kayseri'nin Develi ilçesinde; mesire alanında görülen yılan temizlik işçileri tarafından yakalandı. Kayseri'nin Develi ilçesinde; mesire alanında görülen yılan temizlik işçileri tarafından yakalandı. İlçede bulunan Aksu Mesire Alanı'nda temizlik yapan Develi Belediyesi temizlik işçileri, temizlik esnasında 1,5 metre uzunluğunda yılan gördü. Piknik alanındaki ziyaretçilere zarar vermemesi için yılanı eliyle yakalayan temizlik işçisi, daha sonra doğaya bıraktı. - KAYSERİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Develi Belediyesi Kayseri Yerel Haberler

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