Üye Girişi
Haberi Paylaş

Petrol-İş'ten GMİS'e ziyaret

Yerel Haberler

Petrol-İş'ten GMİS'e ziyaret

Genel Maden İşçileri Sendikası'na (GMİS) nezaket ziyaretinde bulunan Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Süleyman Akyüz ve yönetim kurulu üyeleri, Genel Başkan Hakan Yeşil ile görüştü.

Genel Maden İşçileri Sendikası'na (GMİS) nezaket ziyaretinde bulunan Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Süleyman Akyüz ve yönetim kurulu üyeleri, Genel Başkan Hakan Yeşil ile görüştü.

Çaycuma ilçesinde bulunan Ece Seramik'te grevde olan üyeleriyle görüşmek için Zonguldak'a gelen Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Süleyman Akyüz ve yönetim kurulu üyeleri, 25 Ağustos 2022 tarihinde GMİS'e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette, GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir de hazır bulundu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Süleyman Akyüz Zonguldak Maden Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title