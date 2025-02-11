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Pertek Halk Eğitim Merkezi'nde 648 Kursiyer Eğitim Alıyor

Pertek Halk Eğitim Merkezi'nde 648 Kursiyer Eğitim Alıyor
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Tunceli'nin Pertek ilçesindeki Halk Eğitim Merkezi, 34 farklı kurs açarak 648 kursiyere eğitim verme başarısı gösterdi. El sanatlarından çocuk gelişimine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunan merkez, dezavantajlı gruplara yönelik özel kurslar da planlıyor.

Tunceli'nin Pertek ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan 34 kursa 648 kursiyer katıldı.

Yaygın eğitim kurumu olarak çok sayıda kurs ve kursiyerle etkin eğitim programını sürdüren Pertek Halk Eğitimi Merkezi, yöre insanının taleplerini de değerlendirerek, her yaş grubundan vatandaşlara hizmet veriyor. El sanatları, çocuk gelişimi, hayvan yetiştiriciliği, sağlık, spor, müzik, okuma yazma, kişisel gelişim gibi çok sayıda alanla ilgili kurslar açan Pertek Halk Eğitim Merkezince, Aile Destek Merkezi (ADEM) işbirliğiyle dezavantajlı grupları dikkate alarak kurs planlamaları yapıldığı belirtildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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