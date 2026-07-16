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Motosiklet ve elektrikli bisikletlere sıkı denetim

Motosiklet ve elektrikli bisikletlere sıkı denetim
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde trafik ekipleri, yaz mevsimiyle artan motosiklet ve elektrikli bisiklet kullanımına yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Sürücülerin ehliyet, tescil, sigorta ve muayene durumları kontrol edildi, eksik evrakı olanlara işlem yapıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde motosiklet ve elektrikli bisikletlere sıkı denetim uygulandı.

Pazaryeri ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği'ne bağlı trafik ekipleri, yaz mevsimiyle birlikte artan motosiklet ve elektrikli bisiklet kullanımına yönelik denetimlerini sıklaştırdı. İlçe genelinde farklı noktalarda gerçekleştirilen uygulamalarda sürücüler ve araçlar tek tek kontrol edildi. Denetimlerde sürücülerin ehliyetleri, araçların tescil kayıtları, zorunlu trafik sigortaları ile muayene durumları titizlikle incelendi. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren unsurların önüne geçilmesi amacıyla yapılan uygulamalarda eksik evrakı bulunan ve kurallara uymadığı belirlenen sürücüler hakkında gerekli işlemler uygulandı.

Öte yandan, İlçe Emniyet Amirliği tarafından yapılan açıklamada, denetimlerin temel amacının cezai işlem uygulamaktan çok vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak olduğu belirtildi. Açıklamada, havaların ısınmasıyla birlikte motosiklet ve elektrikli bisiklet kullanımının arttığına dikkat çekilerek, sürücülerin araçlarının tescil kayıtlarını yaptırmaları, zorunlu trafik sigortası ile muayenelerini tamamlamaları ve kullandıkları araca uygun sürücü belgesine sahip olmalarının büyük önem taşıdığı ifade edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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