Kaymakam Kara'dan köylere hizmet vurgusu

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Kaymakam Muhammet Mustafa Kara, köylere hizmet vurgusu yaptı.

Pazaryeri'nde Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen Toplantısı yapıldı. Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara'nın başkanlığında yapılan toplantıda köy muhtarlarından gelen talep ve öneriler ayrıntılı şekilde ele alındı. Toplantıda altyapı, ulaşım, içme suyu ve köylerin öncelikli ihtiyaçları değerlendirilerek çözüm odaklı çalışmalar masaya yatırıldı. Toplantıya İl Genel Meclis Üyeleri Mayir Küçük ve Ekrem Yunuak ile Karaköy Muhtarı Adem Açık, Gümüşdere Köyü Muhtarı Sedat Ceylan ve İlçe Özel İdare Müdürü Füma Çelik katıldı. Köylerde yürütülecek hizmetlerin planlı ve koordineli şekilde sürdürülmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, "Muhtarlarımızdan gelen her talebi titizlikle ele alıyoruz. Köylerimizin altyapıdan ulaşıma, içme suyundan diğer öncelikli ihtiyaçlarına kadar tüm konuları masaya yatırıyoruz. Vatandaş odaklı bir anlayışla, köylerimizin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Muhtarlarımızla sürekli iletişim halindeyiz. Köylerimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor, imkanlar dahilinde en kısa sürede çözüme kavuşturmak için çalışıyoruz. Amacımız Pazaryeri'ne bağlı tüm köylerde vatandaşlarımızın yaşam standardını yükseltmektir" dedi. - BİLECİK