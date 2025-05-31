Pazaryeri'nde İstanbul'un Fethi İçin Fetih Buluşması Düzenlendi

Pazaryeri'nde İstanbul'un Fethi İçin Fetih Buluşması Düzenlendi
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde düzenlenen 'Fetih Buluşması' etkinliğinde İstanbul'un fethinin 572. yıldönümü kutlandı. Programa katılan İlçe Müftüsü Dr. Şerif Gedik, milli ve manevi değerlerin genç nesillere aktarımının önemine dikkat çekti.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde gerçekleştirilen programlarda milli ve manevi değerler konuşuldu.

İstanbul'un fethinin 572'inci yıldönümü kapsamında Pazaryeri Esenevler Camii'nde düzenlenen "Fetih Buluşması" gençlerin katılımıyla gerçekleşti.Programa katılan Pazaryeri İlçe Müftüsü Dr. Şerif Gedik, fetih ruhunun ve gençliğin önemine vurgu yaptı. Gedik, milli ve manevi değerlerin genç nesillere aktarılmasının hayati önemde olduğunu belirterek, " İstanbul'un fethi sadece bir zafer değil; aynı zamanda inanç, azim ve birlik ruhunun zaferidir. Bu ruhu yaşatmak gençlerimizin elindedir" dedi.

Etkinlikte gençlere yönelik yapılan konuşmaların yanı sıra dualar edildi, İstanbul'un fethine dair tarihi bilgiler paylaşıldı. Katılımcılar, programın ardından manevi bir atmosferde birlikte edilen dualarla geçmişe yolculuk yaptı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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