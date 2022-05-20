Pazaryeri ilçesinde eller yağmur için semaya kalktı - Haberler

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde vatandaşlar yağmur ve şükür duası için stadyumda buluştu.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde belediye tarafından düzenlenen programla yağmur ve şükür duası için vatandaşlar ilçe stadyumunda ellerini semaya açtı. Pazaryeri ilçe stadyumunda Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program Müftü Şenol Şahin tarafından vaaz ve dua ile devam etti. Yağmur duasına Kaymakam Ferhat Altay ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in yanı sıra çevre köylerden ve Pazaryeri ilçesinden birçok vatandaş katıldı.

Yağmur ve şükür duası sonrası hep birlikte ilçe stadyumunda cuma namazı kılınırken, Pazaryeri Belediyesi namaz sonrası vatandaşlara ikramda bulundu. Kaymakam Ferhat Altay ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin vatandaşlara pilav ve ayran ikram etti.

"Pazaryeri Belediyesi olarak ilçe halkımızla yağmur duasına çıktık" diyen Başkan Tekin, "Güzel bir katılım oldu. Allah hepsinden razı olsun. Ürünlerimizi ektik hasadımızı bekliyoruz ama yağmurumuz biraz az oldu. Nisan ayı genelde ilçemizde yağmurlu bir ay olur mayısın sonuna geldik ama yağmurumuz yok bizde dua edelim, çocuklarımızla birlikte, hemşehrilerimiz ile birlikte duaya çıkalım istedik. İnşallah bol bereketli hayırlı bir hasat dönemi olsun rabbim dualarımızı kabul etsin inşallah" diye konuştu. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel