Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, kadınlarla birlikte Konya gezisine katıldı
Pazaryeri Belediye Başkanı Tekin, sosyal ve kültür etkinleri kapsamında 250 kadınla birlikte Konya'ya kültür gezisi düzenledi. Gezi kapsamında Mevlana Celaleddin Rumi Türbesi, Alaaddin Tepesi, Kelebek Vadisi ve Şems-i Tebrizi Türbesi gezildi.
Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, kadınlarla birlikte Konya gezisine katıldı.
Pazaryeri Belediye Başkanı Tekin, sosyal ve kültür etkinleri kapsamında 250 kadınla birlikte Konya'ya kültür gezisi düzenledi. Kültür gezisinde Konya Mevlana Kültür Merkezi Sema Salonu'ndaki Şeb-i Arus Hz. Mevlana'nın 750. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenlerine katıldılar. Pazaryerili kadınların Konya'daki gezisi, Mevlana Celaleddin Rumi Türbesi, Alaaddin Tepesi, Kelebek Vadisi ve Şems-i Tebrizi Türbesi gezildi. - BİLECİK