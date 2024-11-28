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Paylaşımcı Toplum Derneği'nden Tıp Öğrencilerine Burs Desteği

Paylaşımcı Toplum Derneği'nden Tıp Öğrencilerine Burs Desteği
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Paylaşımcı Toplum Derneği, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim gören öğrencilere 300 bin TL burs vererek, 5 yılda sağladığı destek miktarını 1 milyon TL'nin üzerine çıkardı. Yeni dönemde 30 öğrenciye daha burs sağlayacak.

Sosyal sorumluluk projeleri ile adından söz ettiren Paylaşımcı Toplum Derneği, bu yıl da Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi'nde eğitim gören öğrencileri unutmadı. Dernek, öğrenciler için bu sene 300 bin TL vererek, 5 yıldaki burs desteğini 1 milyon TL'nin üzerine çıkarmış oldu.

2019 yılından bu yana BUÜ Tıp Fakültesinden toplamda 83 öğrenciye burs desteği sağlayan Paylaşımcı Toplum Derneği, 2023-2024 Eğitim-Öğretim döneminde de burs desteğine devam ediyor. Dernek Başkanı ve aynı zamanda BUÜ Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı öğretim görevlisi olan Dr. Okan Aydın, Dernek Danışma Kurulu Üyesi ve Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Züleyha Alper ile birlikte Rektör Yardımcısı Kırıştıoğlu'nu ziyaret etti.

Burs desteği 113 öğrenciye ulaştı

Ziyarette yeni dönemdeki iş birliği protokolü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ve Dernek Başkanı Öğr. Gör. Dr. Okan Aydın arasında imzalandı. Protokol kapsamında; 30 öğrenciye sene boyu destek sağlanacak. Dernek, 5 yılda toplam 113 öğrenciye destek vermiş olacak.

Dernek faaliyetleri ve projelere dair bilgi aktaran Dr. Okan Aydın, Tıp Fakültesi Burs Komisyonu tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi öğrencilere burs desteği sağlamaya devam edeceklerini vurguladı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu da katkılarından dolayı dernek üyelerine teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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