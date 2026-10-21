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Payas'ta yeni jandarma karakolu binası hizmete alındı, Vali Masatlı bilgi aldı

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Payas'ta yeni jandarma karakolu binası hizmete alındı, Vali Masatlı bilgi aldı
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Hatay'ın Payas ilçesinde Çağlalık Jandarma Karakol Komutanlığının yeni hizmet binası hizmete alındı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı binayı ziyaret ederek çalışmalar ve fiziki imkanlar hakkında yetkililerden bilgi aldı; binanın güvenlik hizmetlerine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Hatay'ın Payas ilçesinde yapımı tamamlanan Çağlalık Jandarma Karakol Komutanlığının yeni hizmet binası hizmete alındı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, binayı ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Masatlı, ziyaret kapsamında hizmet binasının fiziki imkanları, çalışma alanları ve sunulan hizmetler hakkında yetkililerden bilgi edindi.

Modern ve işlevsel yapısıyla jandarma personelinin çalışma koşullarını iyileştirmesi hedeflenen binanın, ilçedeki güvenlik hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Görevli personelle de bir araya gelen Vali Masatlı, personele çalışmalarında başarı ve kolaylıklar dileyerek yeni hizmet binasının Hatay'a, Payas'a, jandarma teşkilatına ve vatandaşlara hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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