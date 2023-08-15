Patrik Bartholomeos: "Kuzeydeki komşularımız Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sulh yoluna varması için dua ettik"

Trabzon'un Maçka ilçesi Altındere Vadisi'nde bulunan tarihi Sümela Manastırı'nda Ortodoks Hristiyanlarca 'Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü' olarak kutsal kabul edilen 15 Ağustos gününde ayin gerçekleştirildi. Ayin sonrası bir konuşma yapan Fener Rum Patriği Bartholomeos, "Bir kez daha dünya barışı için yüce Allah'a yakarırken, bu güzel Karadeniz'in etrafında toplanan bütün ülkelerin selametini diledik. Kuzeydeki komşularımız Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sulh yoluna varması için dua ettik" dedi.

Ayin sonrası Patrik Bartholomeos, Rumca ve Türkçe birer konuşma yaptı. Konuşmasında Ortodoks Hristiyanlarca 'Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü' olarak kutsal kabul edilen 15 Ağustos'un önemini vurgu yapan Patrik Bartholomeos, geçmişte manastırlarının varlığına destek olan Osmanlı padişahlarına dua ettiklerini hatırlatarak 2010 yılından bu yana ayin için kendilerine izin veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet yöneticilerine şükranlarını sundu, güvenlik güçlerine teşekkür etti. Trabzon'a her gelişinde yoğun ilgi ve sevgi gördüklerini belirten Patrik, Trabzon ve Trabzonspor'a da dua ettiklerini belirterek başarılar diledi.

Patrik Bartholomeos konuşmasında "Bir kez daha dünya barışı için yüce Allah'a yakarırken, bu güzel Karadeniz'in etrafında toplanan bütün ülkelerin selametini diledik" diyerek "Kuzeydeki komşularımız Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sulh yoluna varması için dua ettik. Artık annelerin, eşlerin gözlerindeki yaşlar dinsin. Gencecik insanlar hayatlarını kaybetmesin. Barış ortamının yeniden sağlanması en büyük dileğimizdir" ifadelerini kullandı. - TRABZON