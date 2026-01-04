Haberler

Köy yolları için zorlu mücadele: Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı bölgede ekipler aralıksız mesai yapıyor

Köy yolları için zorlu mücadele: Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı bölgede ekipler aralıksız mesai yapıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı'nın Patnos ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, özellikle Süphan Dağı eteklerindeki köy yollarını ulaşıma kapattı. Patnos İlçe Özel İdaresi ekipleri, zorlu hava koşullarına rağmen kapanan yolları açmak için gece gündüz çalışıyor.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, Süphan Dağı eteklerinde bulunan köy yollarını ulaşıma kapattı. Günlerdir aralıksız devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle özellikle yüksek rakımlı köylerde yaşam olumsuz etkilenirken, Patnos İlçe Özel İdaresi ekipleri kapanan yolları yeniden ulaşıma açmak için seferber oldu.

Yer yer kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bölgelerde zorlu şartlara rağmen çalışmalarını sürdüren ekipler, iş makineleriyle gece gündüz demeden yol açma çalışmalarına devam ediyor. Tipi ve sert rüzgar nedeniyle zaman zaman güçlük yaşayan ekipler, vatandaşların mağdur olmaması, acil sağlık ve ulaşım hizmetlerinin aksamaması için yoğun çaba harcıyor.

Yetkililer, Süphan Dağı eteklerinde bulunan köylerde kar yağışının etkisini sürdürdüğünü belirterek, çalışmaların planlı bir şekilde devam ettiğini ve önceliğin ulaşımın tamamen kesildiği köylere verildiğini ifade etti. Ekiplerin, hava şartlarının elverdiği ölçüde tüm kapalı yolları en kısa sürede ulaşıma açmayı hedeflediği bildirildi.

Öte yandan vatandaşlardan, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve yetkililerin uyarılarını dikkate almaları istendi. Patnos'ta kış şartlarının ağır geçtiği bu günlerde, Özel İdare ekiplerinin özverili çalışması takdir topluyor. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bomba iddia: ABD 'Türkiye'ye git' dedi, Maduro reddetti

Gündem yaratacak Türkiye iddiası! Bakın Maduro'ya ne teklif etmişler
İngiliz basınından olay iddia: ABD'nin kaçırdığı Maduro darbeyi en yakınındaki isimden yemiş

Maduro asıl darbeyi Trump'tan değil en yakınındaki isimden yemiş
Elon Musk'tan Venezuela halkına can simidi! Ücretsiz internet verecek

Elon Musk'tan Trump'ı küplere bindirecek Venezuela hamlesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor

Tarih belli oldu! ABD, Maduro için kritik bir adım daha atıyor
Eşini ve kızını, boğazlarını bıçakla keserek öldürdü

Antalya'da vahşet: Eşini ve kızını boğazlarını keserek öldürdü
AK Parti'den ABD'nin Maduro hamlesine ilk tepki

AK Parti'den ABD'nin Maduro'yu kaçırmasına ilk tepki
İstanbul Boğazı'nda kan donduran görüntü

İstanbul Boğazı'nda kan donduran görüntü
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor

Tarih belli oldu! ABD, Maduro için kritik bir adım daha atıyor
Maduro'nun yakalandığında giydiği eşofmanın stokları tükendi

Dünyanın konuştuğu fotoğraftaki detay satışları altüst etti
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu

Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu