Patnos'ta Tüfek Kazası: 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Oyacık köyünde önceki akşam yaşanan olayda, 11 yaşındaki çocuğun elindeki tüfeğin ateş alması sonucu 5 yaşındaki kardeşi hayatını kaybetti.

Evden gelen silah sesini duyan aile, küçük çocuğu kanlar içinde buldu. İhbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen 5 yaşındaki çocuğun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AĞRI