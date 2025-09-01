Patnos'ta Tüfek Kazası: 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Ağrı'nın Patnos ilçesinde, 11 yaşındaki bir çocuğun elindeki tüfeğin ateş alması sonucu 5 yaşındaki kardeşi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Oyacık köyünde önceki akşam yaşanan olayda, 11 yaşındaki çocuğun elindeki tüfeğin ateş alması sonucu 5 yaşındaki kardeşi hayatını kaybetti.

Evden gelen silah sesini duyan aile, küçük çocuğu kanlar içinde buldu. İhbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen 5 yaşındaki çocuğun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
