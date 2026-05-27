Ağrı'da asırlık bayram geleneği: Halise kazanları sabaha kadar kaynadı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde Kurban Bayramı için hazırlanan geleneksel halise yemeği, gece boyunca tandırlarda pişirilerek bayram namazının ardından yüzlerce kişiye ikram edildi. Birlik ve beraberliği simgeleyen gelenekte küskün aileler aynı sofrada buluştu.

Ağrı'nın Patnos ilçesi Aşağı Göçmez köyünde büyük kazanlarda saatlerce pişirilen halise, bayram sabahı yüzlerce kişiye ikram edildi.

Patnos'ta Kurban Bayramı için hazırlanan geleneksel "halise" yemeği için vatandaşlar gece boyunca tandır başında nöbet tuttu. Arife gecesi başlayan hazırlıklarda vatandaşlar tandırların başında bir araya geldi. Dövülmüş buğday, et, tereyağı ve tuzla hazırlanan halise, büyük kazanlarda karıştırılarak sabaha kadar pişirildi. Bayram namazının ardından kurulan sofralarda mahalle sakinleri birlikte yemek yiyerek, bayramlaştı.

Halise ustası Songül Sayın, "Halise yemeğimiz yıllardır devam eden bir gelenek. Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere senede iki kez köy halkı sofra başında buluşur yaparız" dedi.

Sayın, daha çok doğu ve güneydoğuda yemek olarak algılanan halise geleneğinin sadece bir yemek olmadığını, aynı zamanda birlik ve beraberliği güçlendiren önemli bir kültür olduğunu söyledi.

Özellikle küskün ailelerin aynı sofrada buluştuğu gelenek, bölgede dayanışmanın simgesi olarak görülüyor. - AĞRI

