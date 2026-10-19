Patnos’ta 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Ağrı'nın Patnos ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi. İlçe Kaymakamlığı bahçesinde gerçekleştirilen programda, muhtarların toplumdaki önemine dikkat çekildi.

Patnos'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında düzenlenen program, Patnos Muhtarlar Derneği Başkanı Ali İhsan Albaş'ın Atatürk büstüne çelenk sunmasıyla başladı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Program, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalarla devam etti.

Başkan Albaş'tan teşekkür mesajı

Patnos Muhtarlar Derneği Başkanı Ali İhsan Albaş, yaptığı konuşmada Muhtarlar Günü'nün önemine değindi. Muhtarlık kurumunun vatandaşlarla kamu kurumları arasında önemli bir görev üstlendiğini belirten Albaş, böyle anlamlı bir günün muhtarlara armağan edilmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek şükranlarını sundu.

Protokol ve vatandaşlar katıldı

Kaymakamlık bahçesinde düzenlenen programa Patnos Ziraat Odası Başkanı Hakan Hakverdi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, İlçe Müftüsü Abdülvahid Kamali, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Ali Çarboğa, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Süleyman Laçin ile kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Patnos Kaymakamlığı Özel Kalem Müdürü Adnan İna'ın da yer aldığı programda, muhtarların yerel yönetimlerdeki rolü ve vatandaşların taleplerinin ilgili kurumlara ulaştırılmasındaki önemi vurgulandı.

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla gerçekleştirilen program, muhtarların gününün kutlanması ve katılımcıların bir araya gelmesiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı