Patenli gencin tehlikeli yolculuğu

Güncelleme:
Uludağ yolundan aşağı hızla inen genç, canını hiçe saydı.

Uludağ yolundan aşağı hızla inen genç, canını hiçe saydı. Patenli gencin tehlikeli yolculuğu araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bursa'nın Uludağ yolunda kayda alınan görüntüler, herkesin yüreğini ağzına getirdi. Patenli gencin, trafiğe açık alanda hızla ilerlemesi saniye saniye araç kamerasına yansıdı. Uludağ'ın dik yolundan aşağı doğru hızla ilerleyen genç, yanından geçen araçları umursamadı.

Hatta hızını az bulan genç, kendi de süratlenmek için harekete geçti. Tek ayağının üzerinde gittiği anları korku dolu gözlerle izleyenler, nefeslerini tuttu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
