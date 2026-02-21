Haberler

Paris'te Ukrayna'ya destek yürüyüşü

Fransa'daki Ukraynalılar Birliği, başkent Paris'te yaklaşık 250 metrelik Ukrayna bayrağıyla Ukrayna'ya destek yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüşte, Ukrayna halkının özgürlüğü için sloganlar atıldı ve Rusya'ya karşı protestolar yapıldı.

Fransa'daki Ukraynalılar Birliği tarafından başkent Paris'te düzenlenen yürüyüşte yaklaşık 250 metrelik Ukrayna bayrağı taşınırken, Ukrayna için dayanışma çağrısı yapıldı.

Fransa'daki Ukraynalılar Birliği, başkent Paris'te Ukrayna'ya destek yürüyüşü organize etti. Geniş katılımla yapılan yürüyüşte, "Ukrayna'nın özgürlüğü ve Fransa'daki Ukraynalıların özgürlüğü için" sloganları atıldı. Yürüyüş boyunca Ukrayna'ya yönelik saldırılara dikkat çeken pankartlarda, "Ukrayna'da kış sert geçiyor, Rus hava saldırıları ölümcül halde. Ukrayna için dayanışma her zamankinden daha önemli" ifadeleri yer aldı.

Göstericiler ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya aleyhinde sloganlar attı. Ukrayna halkını desteklemek ve özgürlüğü savunmak amacıyla düzenlenen yürüyüşe, Fransız sivil toplum kuruluşları da destek verdi. Etkinlik kapsamında yaklaşık 250 metre uzunluğunda Ukrayna bayrağı taşındı. Başkentteki Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan yürüyüş, Bastille Meydanı'nda sona erdi.

Organizatörler ayrıca, Ukrayna ile dayanışmanın sembolü olarak, Paris'in tarihi simgelerinden Eiffel Kulesi'nin, yerel saat ile 19.00 sıralarında Ukrayna bayrağının renkleriyle ışıklandırılacağını belirtti. - PARİS

