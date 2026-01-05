Haberler

Fidan, Paris'teki Ukrayna Zirvesi'ne Katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde Paris'te düzenlenecek Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katılacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde Paris'te düzenlenecek Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katılacak. Zirvede Ukrayna'da barış çabaları, barış planı taslaklarının son durumu ve güvenlik garantilerinde koalisyonun rolü ele alınacak.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ev sahipliğinde 6 Ocak tarihinde Paris'te düzenlenecek Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen katılacak. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, zirvede Ukrayna'da barışın sağlanmasına yönelik yürütülen görüşmeler ile barış planı taslaklarındaki son durum masaya yatırılacak. Ayrıca Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerinde Gönüllüler Koalisyonu'nun üstlenebileceği rollerin de değerlendirilmesi öngörülüyor.

Bakan Fidan zirvede yapacağı temaslarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında sonuç odaklı diplomatik girişimlerle barışçıl bir çözümü savunmayı sürdürdüğünü vurgulayacak. Fidan'ın ayrıca geçtiğimiz yıl İstanbul'un taraflar arasında gerçekleştirilen üç tur müzakereye ev sahipliği yaptığına dikkat çekerek bu görüşmeler sonucunda özellikle esir takası başta olmak üzere insani alanlarda somut sonuçlar elde edildiğini hatırlatmasının bekleniyor.

Türkiye'den barış için ev sahipliği vurgusu

Kaynaklar tarafından, Türkiye'nin ilerleyen dönemde de taraflar arasında gerçekleştirilebilecek doğrudan görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu tekrar etmesi ve Bakan Fidan'ın, Türkiye'nin Karadeniz'de istikrarın korunmasını stratejik bir öncelik olarak gördüğünü, bu konudaki tutumunu tüm taraflara hatırlatacağını da ifade edeceği belirtildi. - ANKARA

