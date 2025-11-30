Haberler

Papa ile Buluşmanın Mutluluğu: Mattia Ahmet Minguzzi'nin Babası Andrea Minguzzi Açıklamalarda Bulundu

Kadıköy'de bıçaklanarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin babası Andrea Minguzzi, Papa 14. Leo ile İstanbul'da görüştü. Duygusal anlar yaşayan Minguzzi, oğlunun hatırasının barışa ilham vermesini istedi.

Papa 14. Leo, İstanbul'daki temasları sırasında Mattia Ahmet Minguzzi'nin babası Andrea Minguzzi ile görüştü. Andrea Minguzzi, "Bunu da yaptı Ahmet. Beni Papa ile görüştürdü" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin babası Andrea Minguzzi, İstanbul'da Papa 14. Leo ile görüştü. Vatikan İstanbul Temsilciliğinde gerçekleşen görüşme sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Andrea Minguzzi, gözyaşlarına hakim olamadı. Papa ile görüştüğü için çok mutlu olduğunu söyleyen Andrea Minguzzi, "Bugün ağladım ama mutluluktan ağladım. Bunu da yaptı Ahmet, beni Papa ile görüştürdü" ifadelerini kullandı.

Papa'ya iki hafta önce mektup yazdığını söyleyen Minguzzi, "Bugün Türkiye'deki apostolik ziyaret kapsamında Papa hazretleri ile bir araya gelme onurunu yaşadım. Kendilerinden Ahmet'i ve ailemizi kutsamalarını istedim. Onun hatırasının barışa ilham vermeye devam etmesi en büyük dileğimizdir. Yürüttüğümüz kardeşlik misyonu için dua etmelerini rica ettim. Yaptığımız her eylemin diğer insanların hayatında gerçek bir iyiliğe dönüşmesi için Papa hazretlerine Mattia Ahmet'in Müslümanlar tarafından da kardeşliğin meleği olarak görüldüğünü, bu yüzden inananlar arasında bir buluşma noktası olabileceğini ifade ettim. Bana kabul gösterdiği, beni huzuruna aldığı ve hayatımın en büyük hayallerinden birini gerçekleştirdiği için Papa hazretlerine en içten şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Andrea Minguzzi'nin açıklamaları sırasında gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
