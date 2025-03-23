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Papa Francis, 5 Haftalık Tedavinin Ardından Taburcu Oldu

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Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, 'akut solunum yetmezliği' teşhisiyle yattığı Roma'daki hastaneden taburcu edildi. Doktorlar, Papa'nın tam iyileşmesinin uzun süreceğini belirtti.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, 14 Şubat'ta "akut solunum yetmezliği" teşhisiyle kaldırıldığı başkent Roma'daki Gemelli Hastanesi'nden 5 hafta sonra taburcu edildi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in 14 Şubat'ta "akut solunum yetmezliği" teşhisiyle kaldırıldığı başkent Roma'daki Gemelli Hastanesi'ndeki tedavisi sona erdi. Papa Francis, 5 hafta sonra hastaneden taburcu edildi. Katoliklerin lideri, taburcu edilmeden dakikalar önce hastanenin balkonuna çıkarak, bahçede kendisini bekleyen kalabalığı selamladı. Tekerlekli sandalye ile balkona çıkan Papa'nın yüzünün şiş olduğu ve nefes almakta güçlük çektiği görüldü. Balkondan kısa bir konuşma yapan Papa, hastane bahçesindeki kalabalığa teşekkür etti.

Konvoy eşliğinde hastaneden çıkan Papa Francis'i bölge sakinleri alkışlarla eşliğinde Vatikan'a uğurladı.

"Papa'nın iyileşmesi çok uzun zaman alacak"

Doktorlar, Papa'nın yaşlanan vücudunun tamamen iyileşmesinin çok uzun zaman alacağını ve Papa Francis'in Vatikan'da 2 ay daha dinlenmesi gerektiğini belirttiler. - ROMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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