Papa 14. Leo, Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesindeki toplantıya katıldı

Papa 14. Leo, Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesini ziyaret etti. Papa 14. Leo, yerel kiliselerin ve Hristiyan toplulukları liderleriyle yaptığı toplantı sonrası buradan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyaretini gerçekleştiren Papa 14. Leo'nun İstanbul'daki ziyaretleri sürüyor. Sabah saatlerinde Sultanahmet Camii'ne bir ziyaret gerçekleştiren Papa 14. Leo'nun sonraki durağı Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi oldu. Papa'nın Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi'nde yerel kiliselerin ve Hristiyan toplulukları liderleriyle görüştü. Yaklaşık 2 saat süren görüşme ve toplantı sonrası Papa buradan ayrıldı. - İSTANBUL