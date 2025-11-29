Haberler

Papa 14. Leo, Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesindeki toplantıya katıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Papa 14. Leo, Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesini ziyaret etti.

Papa 14. Leo, Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesini ziyaret etti. Papa 14. Leo, yerel kiliselerin ve Hristiyan toplulukları liderleriyle yaptığı toplantı sonrası buradan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyaretini gerçekleştiren Papa 14. Leo'nun İstanbul'daki ziyaretleri sürüyor. Sabah saatlerinde Sultanahmet Camii'ne bir ziyaret gerçekleştiren Papa 14. Leo'nun sonraki durağı Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi oldu. Papa'nın Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi'nde yerel kiliselerin ve Hristiyan toplulukları liderleriyle görüştü. Yaklaşık 2 saat süren görüşme ve toplantı sonrası Papa buradan ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
CHP kurultayında kriz: İzletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti

Kurultayda izletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurultaya gitmeyen Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu

Kurultaya gitmeyen Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu
Alexander Djiku'dan Fener'in ezeli rakibine mesaj: Beni alın

Fener'in ezeli rakibine mesaj yolladı: Beni alın
Detaylar netleşti! 1,5 milyon kişinin borcu siliniyor

Detaylar netleşti! 1,5 milyon kişinin borcu siliniyor
Hayranlığı başına bela oldu! Kazım Koyuncu şarkısı paylaştı, kendini karakolda buldu

Kazım Koyuncu şarkısı paylaştı, kendini karakolda buldu
Kurultaya gitmeyen Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu

Kurultaya gitmeyen Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu
Taraftarın çıldırdığı olayı Sadettin Saran ayakta alkışladı

Taraftarın çıldırdığı olayı ayakta alkışladı
Papa'nın gittiği şehir karıştı! Kalabalıktan tek bir slogan yükseldi

Papa'nın gittiği şehir karıştı! Kalabalıktan tek bir slogan yükseldi
Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı
Öldüresiye dövdü, sonra polis merkezine gidip teslim oldu

Dakikalarca öldüresiye dövdü, sonra hiç beklenmeyen bir şey yaptı
Rafa Silva krizinde yeni gelişme: Kadro dışında bekletiriz

Rafa Silva krizinde yeni gelişme
Derbi öncesi kritik istatistik! Bunu yapan maçı kazanıyor

Derbi öncesi kritik istatistik! Bunu yapan maçı kazanıyor
Düzce bu görüntüleri konuşuyor! Dilenci çırılçıplak soyunup kaçtı

Bir şehrimizin konuştuğu görüntüler! Çırılçıplak soyunup kaçtı
Alper Potuk'un yeni takımındaki macerası sadece 5 maç sürdü

Yeni takımındaki macerası sadece 5 maç sürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.