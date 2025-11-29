Papa 14. Leo, Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi'ne geldi
Papa 14. Leo, Sultanahmet Camii'ne gerçekleştiridiği ziyaretinin ardından Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi'ne geldi.
Papa 14. Leo, Sultanahmet Camii'ne gerçekleştiridiği ziyaretinin ardından Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi'ne geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyaretini gerçekleştiren Papa 14. Leo'nun İstanbul'daki ziyaretleri sürüyor. Sultanahmet Camii'ne bir ziyaret gerçekleştiren Papa 14. Leo'nun sonraki durağı Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi oldu. Papa'nın ziyareti öncesi kilise ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, Papa'nın Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi'ndeki ziyareti sürüyor. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel