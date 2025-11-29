Haberler

Papa 14. Leo İstanbul'da Fener Rum Patrikhanesi'ni Ziyaret Etti
Papa 14. Leo, İstanbul'daki temasları kapsamında Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret ederek Patriği Bartholomeos ile görüştü. Ziyaret sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı ve ayin için Volkswagen Arena'ya doğru yola çıktı.

İstanbul'daki temaslarını sürdüren Papa 14. Leo, Balat'ta bulunan Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret ederek Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü.

İlk resmi ziyaretini Türkiye'ye yapan Papa 14. Leo'nun İstanbul'daki temasları sürüyor. Türkiye'ye gelişinin 3. gününüde Papa, Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi'ndeki toplantısının ardından Balat'taki Fener Rum Patrikhanesi'ne geçti. Bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındığı görülürken, Papa 14. Leo, patrikhanede Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü. Papa 14. Leo'nun patrikhaneden çıkışı sırasında çan sesleri duyuldu. Papa 14. Leo'nun konvoyu, halka açık yapılacak ayine katılmak üzere Volkswagen Arena'ya doğru yola çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
