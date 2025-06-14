Pamukkale Temalı Anma Pulu ve İlk Gün Zarfı Satışa Çıktı

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UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale, temalı anma pulu ve ilk gün zarfıyla tanıtıldı. Pamukkale sevdalılarının yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Pamukkale temalı anma pulu ve ilk gün zarfını tanıttı

DENİZLİ - UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Miras Listesi'nde yer alan ' Pamukkale' temasıyla hazırlanan 35 lira bedelli anma pulu ve 70 lira bedelli ilk gün zarfını satışa sunuldu.

"Pamukkale" konulu anma pulu, 60 x 85 mm boyutlarında ve 35 TL fiyatla satışa sunuldu. Ayrıca, bu özel pula ait 70 TL değerindeki ilk gün zarfı da satışa çıktı. Bu ürünlerin, özellikle filateli meraklıları ve Pamukkale sevenler tarafından yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Bu özel filatelik ürünlerin tedavüle girmesiyle eş zamanlı olarak, Çınar şubesinde "Pamukkale 13.06.2025 Denizli" ibareli ilk gün damgası kullanılmaya başlandı. Bu özel damga, koleksiyoncular için ayrı bir önem taşırken ve bu tarihi olayı belgeleyen değerli bir unsur olarak kabul ediliyor.

"Pamukkale'nin tanıtılması noktasında atılan her adım bizim için değerli"

Denizli denilince akla ilk Pamukkale geldiği ve bu pullar ile Pamukkale'nin tanıtımı noktasında önemli olduğunu vurgulayan Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Denizli denilince akla ilk gelen Pamukkale. Çok büyük bir değerimiz ve dünya mirasımız. Pamukkale'mizin tanıtılması noktasında atılan her adım bizim için değerli. Bu pul ile birlikte anma pulları basıyorlar. Pamukkale'mizin tanıtımı noktasında önemli olduğunu düşündüğümüz ve bu yıl ki anma pullarından birisi de Pamukkale ile ilgili. Temennimiz arzumuz hedefimiz Pamukkale'mizin ve Denizli'mizin daha çok tanıtılması. Buna vesile olacağı için de emeği geçen herkesi teşekkür ediyorum" dedi.

Düzenlenen programa; Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Baş Müdür Cebrail Akyel, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, milletvekilleri, personellerin katılımı ile gerçekleştirildi. Konuşmaların ardından sunumlar yapıldı ve ardından toplu fotoğraf çekilerek etkinlik bitti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK İLEMİN - Yerel
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