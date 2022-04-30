Pamukkale'de son gönül sofrası şehitler adına kuruldu

Pamukkale Belediyesi, Ramazan ayının güzelliğini mahallelerde açtığı gönül sofraları ile yaşadı. Bu Ramazan ayının son gönül sofrası Karşıyaka Mahallesi'nde şehitler adına kuruldu.

Pamukkale Belediyesi Ramazan ayında farklı mahallelerde kurduğu gönül sofralarının sonuncusunu Karşıyaka Mahallesi'nde açtı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği iftar sofrasında Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, vatandaşlarla tek tek ilgilendi, sohbet etti. Karşıyaka Kapalı Pazar Yeri'ndeki iftar binlerce vatandaşın katılımı ile kısa bir süre önce şehit olan Teğmen Bekir Can Kerek ve tüm şehitlerimiz adına açıldı. Karşıyaka Mahalle Muhtarı Mustafa Gülmez ve vatandaşlar Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'ye gönül sofrasını mahallelerinde açtığı için teşekkür etti.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, iftar sofrasında yaptığı konuşmada geçen yıl bu zamanlarda ailelerin bile bir arada iftar yapamadığına dikkat çekerek, "Geçen yıl tam bu zamanlar ben de koronavirüse yakalanmıştım. Ailece iftar yapabilme imkanımız bile olmamıştı. Çok şükür bugün iftar sofralarında bir araya gelebiliyoruz. Bizim Karşıyaka'ya verilmiş sözlerimiz var. Kolay olan yolları asfaltla kaplayıp göz boyamaktı. Ama biz zoru seçtik. Denizli Büyükşehir Belediyemiz altyapı çalışmalarını gerçekleştirdi. 1 yıl önce bugünlerde de biz Pamukkale Belediyesi olarak üstyapıya başladık. Bugün 145 sokaktan 130'unda çalışmalar tamamlandı. Bu mahalledeki çalışmalarımızın yüzde 88'i bitti. Bağlantı sokaklarındaki çalışmalarda bittiğinde Karşıyaka'mız geleceğe hazır halde olacak. Bugünkü soframızı geçen hafta şehit olan Teğmen Bekir Can Kerek ve tüm şehitlerimizin ruhuna açtık. O kahramanlar sayesinde biz bu güzel ülkemizde güven içinde iftarlarımızı düzenleyebiliyoruz. Buradan tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı kutlar, sağlık, sıhhat ve huzur içinde nice bayramlara kavuşmayı temenni ederim" dedi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel