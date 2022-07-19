Pamucak Sahili 'What A Fest'e Ev Sahipliği Yapacak

Efes Selçuk Pamucak Sahili'nin ev sahipliği yapacağı 'What A Fest' yarın başlıyor.

Yarın başlayacak ve 24 Temmuz Pazar günü sona erecek What A Fest boyunca; Can Bonomo, Yüz Yüzeyken Konuşuruz, Dolu Kadehi Ters Tut, Hayko Cepkin, Sagopa Kajmer, Duman, Gripin, Evdeki Saat, Madrigal ve Levent Yüksel'in yanı sıra diğer solist ve gruplar da performans sergileyecek.

2019'da kent tarımına değer katmak amacıyla Belevi'de Şen Şeftali Şenliği ve Gökçealan'da Şerefine Salkım Hanım Üzüm Şenliği düzenlenmişti. Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonları'na da ev sahipliği yapan Efes Selçuk Pamucak Sahili, 2019 yılında Gezgin Fest ile 40 bine yakın müzikseveri ağırlamıştı. Geçtiğimiz yıl ise Efes Selçuk Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye Yelken Federasyonu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın organizasyonu ile Uluslararası 30 Ağustos Zafer Kupası Açık Yelken Yarışları düzenlendi.

Efes Selçuk'ta 26, 27 ve 28 Ağustos 2022 tarihinde ise müzik, sinema, tiyatro, dans, sahne performansları ve söyleşilerin yer aldığı KeçiFest 2022 düzenlenecek.

ANKA / Yerel