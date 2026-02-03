Haberler

Palandöken'de kural ihlaline geçit yok

Palandöken'de kural ihlaline geçit yok
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde kurallara uymayan 62 kişiye toplam 228 bin 958 TL idari ceza uygulandı. Kask takmayan, yasaklı alanlarda kayak yapan ve izinsiz çadır kuran kişilere ceza kesildi.

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde kurallara riayet etmeyen 62 kişiye 228 bin 958 TL ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Erzurum Valiliği'nin Palandöken Kayak Merkezleri'nde Yapılacak İşlemler ile Uyulması Gereken Kurallar ve Alınacak Tedbirler sayılı genel emri kapsamında, Palandöken Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen denetimlerde, kayak yaparken kask takmayan 40 şahsa 148 bin 200 TL, çığ tehlikesi bulunan yasaklı bölgelerde kayak yapan 17 şahsa 62 bin 985 TL, kayak pisti olarak ayrılan bölgeye araç ile giren 1 şahsa 2 bin 953 TL, mülki amir onayı almadan kayak pistinde izinsiz çadır kuran 1 şahsa 3 bin 705 TL, genel kurallara uymayan 3 şahsa 11 bin 115 TL olmak üzere toplam 62 şahıs hakkında 228 bin 958 TL idari yaptırım kararı uygulandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, kayak merkezlerini ziyaret eden vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak maksadıyla gereken tüm tedbirleri almaya kararlılıkla devam edileceği belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ocak ayı enflasyon yüzde 4,84 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Şubat ayı kira artış oranı belli oldu

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Kira zam oranı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuyu 2. Lig'e gönderdiler

Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuya büyük şok
Epstein dosyasına giren skandal fotoğraf: Cömertliğinizin sınırı yok

Epstein dosyasına giren skandal fotoğraf: Cömertliğinizin sınırı yok
Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha
Peri masalından kabusa! Prensesin hayatı bir anda alt üst oldu

Peri masalından kabusa! Prensesin hayatı bir anda alt üst oldu
Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuyu 2. Lig'e gönderdiler

Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuya büyük şok
'Epstein adasındaki Türk çocuk' dendi, gerçek çok başka çıktı

İnfial yaratan görüntü! Beklenen açıklama Cumhurbaşkanlığından geldi
Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı

Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı