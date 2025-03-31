Palandöken Geçidinde Sis ve Tipi, Araçları Mahsur Bıraktı
Erzurum-Tekman kara yolundaki Palandöken geçidinde etkili olan sis ve tipi nedeniyle birçok araç yolda mahsur kaldı. Karayolları ekipleri iki saatlik çalışma ile kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Vatandaşlar, kış aylarında benzer sorunlarla sürekli karşılaştıklarını belirterek geçide tünel yapılmasını talep etti.
Erzurum Palandöken geçidinde sis ve tipi nedeniyle onlarca araç mahsur kaldı.
Erzurum- Tekman kara yolu Palandöken geçidinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan sis ve tipi ulaşımı aksattı. Geçidi kullanan vatandaşlar tipi nedeniyle araçlarıyla yolda mahsur kaldı. Çok sayıda araç karayolları ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Palandöken geçidine tünel yapılmasını isteyen vatandaşlar kış döneminde bölgede bu tarz sıkıntılarla sürekli karşılaştıklarını belirtti. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel