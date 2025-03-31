Palandöken Geçidinde Sis ve Tipi, Araçları Mahsur Bıraktı

Erzurum Palandöken geçidinde sis ve tipi nedeniyle onlarca araç mahsur kaldı.

Erzurum- Tekman kara yolu Palandöken geçidinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan sis ve tipi ulaşımı aksattı. Geçidi kullanan vatandaşlar tipi nedeniyle araçlarıyla yolda mahsur kaldı. Çok sayıda araç karayolları ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Palandöken geçidine tünel yapılmasını isteyen vatandaşlar kış döneminde bölgede bu tarz sıkıntılarla sürekli karşılaştıklarını belirtti. - ERZURUM