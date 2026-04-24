Palandöken'de sevgiye uzanan jandarma eli

Palandöken'in zirvelerinde bu kez sadece kar değil, çocuk neşesi yankılandı. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen özel programda; Sevgi Evlerinde kalan çocuklar hem jandarma birimlerini tanıdı hem de kış sporlarıyla ilk adımlarını attı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, geleceğin teminatı olan çocukların bayram coşkusuna ortak olmak ve Jandarma Teşkilatı ile aralarındaki gönül bağını güçlendirmek amacıyla özel bir etkinlik düzenlendi.

Bu kapsamda, Sevgi Evlerinde kalan 18 çocuğa yönelik olarak Palandöken Kış Eğitim Merkezi Komutanlığında gerçekleştirilen faaliyette; Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin kullandığı teknik ekipmanlar tanıtıldı ve çocuklar, görev motosikletleriyle kısa gezintilere çıkarılarak birimlerin çalışma usulleri hakkında yerinde bilgilendirildi. Uzman personel nezaretinde verilen temel kayak eğitimiyle kış sporlarıyla tanışmaları sağlanan çocukların, eğitimli arama kurtarma köpeklerinin sergilediği disiplin ve yetenek gösterilerini ilgiyle izledikleri gözlemlendi. Etkinlik süresince çeşitli ikramlarda bulunulurken; personel ve eğitmenlerin refakatinde çocukların güvenli bir ortamda keyifli vakit geçirmeleri ve sosyal hayata katılımları desteklendi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Asli görevlerinin yanı sıra toplumsal farkındalığı artırmak ve vatandaşlarla dayanışmayı pekiştirmek amacıyla çocuklara yönelik sosyal destek faaliyetlerini kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı