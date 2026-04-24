Palandöken'de sevgiye uzanan jandarma eli

Palandöken'in zirvelerinde bu kez sadece kar değil, çocuk neşesi yankılandı. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen özel programda; Sevgi Evlerinde kalan çocuklar hem jandarma birimlerini tanıdı hem de kış sporlarıyla ilk adımlarını attı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, geleceğin teminatı olan çocukların bayram coşkusuna ortak olmak ve Jandarma Teşkilatı ile aralarındaki gönül bağını güçlendirmek amacıyla özel bir etkinlik düzenlendi.

Bu kapsamda, Sevgi Evlerinde kalan 18 çocuğa yönelik olarak Palandöken Kış Eğitim Merkezi Komutanlığında gerçekleştirilen faaliyette; Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin kullandığı teknik ekipmanlar tanıtıldı ve çocuklar, görev motosikletleriyle kısa gezintilere çıkarılarak birimlerin çalışma usulleri hakkında yerinde bilgilendirildi. Uzman personel nezaretinde verilen temel kayak eğitimiyle kış sporlarıyla tanışmaları sağlanan çocukların, eğitimli arama kurtarma köpeklerinin sergilediği disiplin ve yetenek gösterilerini ilgiyle izledikleri gözlemlendi. Etkinlik süresince çeşitli ikramlarda bulunulurken; personel ve eğitmenlerin refakatinde çocukların güvenli bir ortamda keyifli vakit geçirmeleri ve sosyal hayata katılımları desteklendi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Asli görevlerinin yanı sıra toplumsal farkındalığı artırmak ve vatandaşlarla dayanışmayı pekiştirmek amacıyla çocuklara yönelik sosyal destek faaliyetlerini kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Halfeti Belediyesi'ne şafak operasyonu: 47 gözaltı

AK Partili belediyeye şafak operasyonu! 47 kişi gözaltında

Formula 1, İstanbul Park'a dönüyor

Hasret bitiyor! Dünyanın en prestijli organizasyonu tekrar İstanbul'da
Piyasalarda Hürmüz gerilimi! Petrol 2 hafta sonra 100 doları aştı

Piyasalarda Hürmüz gerilimi! 2 hafta sonra korkulan oldu
Pendik'te balkonda silah şarjörüne mermi dolduran şüpheli adli kontrolle serbest

Balkonda böyle görüntülendi, operasyonla yakalandı
Mazhar Alanson'un son hali hayranlarını endişelendirdi

Mazhar Alanson'un son hali hayranlarını endişelendirdi
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek

Okulların güvenliği için iki meslek grubu daha sahaya iniyor
Beşiktaş-Alanyaspor maçına damga vuran görüntü

Maça damga vuran görüntü!
Pendik'te balkonda silah şarjörüne mermi dolduran şüpheli adli kontrolle serbest

Balkonda böyle görüntülendi, operasyonla yakalandı
Bakan Osman Aşkın Bak, ''Şampiyon Cimbom'' sözlerine açıklık getirdi

Neden "Şampiyon Cimbom" dediğini açıkladı
Bakan Çiftçi tarih verdi! Araçlarda ses sistemlerine düzenleme geliyor

Araçlarda o detaya düzenleme geliyor, tarih verildi